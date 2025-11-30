Scontro tra auto nel cosentino | due ragazzi morti e quattro feriti

I giovani, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, avevano 20 anni. L’incidente è avvenuto ad un incrocio lungo la statale 106. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Scontro tra auto nel cosentino: due ragazzi morti e quattro feriti

Scopri altri approfondimenti

Un 17enne è stato portato in ospedale in condizioni molto gravi dopo lo scontro in moto con un'auto - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Ciriè, scontro tra auto: due feriti lievi | Foto ift.tt/BVCI7Fy Vai su X

Scontro tra due auto a Cassano allo Ionio, morti Chiara Garofalo e Antonio Graziadio: avevano 20 anni. Altri quattro feriti - Due ventenni sono morti e quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave, in un incidente avvenuto verso le 3. Segnala msn.com

Scontro tra auto nel cosentino: due ragazzi morti e quattro feriti - Due ventenni sono morti e quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave, in un incidente avvenuto verso le 3. Da repubblica.it

Altro sangue sulla statale 106, violentissimo schianto tra due auto: muoiono due ragazzi, altri due gravemente feriti nel Cosentino - La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono la velocità e la scarsa visibilità tipica delle ore notturne ... Secondo msn.com