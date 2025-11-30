Scontro tra auto nel cosentino | due ragazzi morti e quattro feriti

Repubblica.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I giovani, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, avevano 20 anni. L’incidente è avvenuto ad un incrocio lungo la statale 106. 🔗 Leggi su Repubblica.it

scontro tra auto nel cosentino due ragazzi morti e quattro feriti

© Repubblica.it - Scontro tra auto nel cosentino: due ragazzi morti e quattro feriti

