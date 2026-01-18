Schlein | La Groenlandia non si tocca Meloni doveva essere netta

In un contesto internazionale complesso, le dichiarazioni di Schlein sulla Groenlandia hanno sollevato diverse riflessioni sulla politica estera italiana. La necessità di chiarezza e fermezza da parte delle istituzioni appare fondamentale, specialmente in questioni di rilevanza geopolitica. La posizione del governo e delle forze politiche richiede un approccio equilibrato, che consideri gli interessi nazionali senza lasciarsi influenzare da dinamiche esterne o interpretazioni discutibili.

ROMA – “La politica estera di un grande Paese come l’Italia non può ridursi all’attesa e all’interpretazione di quello che dirà o farà Donald Trump. I nodi stanno venendo al pettine, anche per Giorgia Meloni. Ci saremmo aspettati una presa di posizione netta: la Groenlandia non si tocca, non si vende e non si compra, difendiamo l’integrità territoriale di uno Stato membro dell’Unione europea”. Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Per la prima volta l’Italia appare politicamente incapace di esprimere una vera solidarietà europea. Se la tua unica ambizione è essere il governo più trumpiano d’Europa è inevitabile scivolare nella marginalità ed entrare in contraddizione con il resto dell’Ue”, aggiunge l’esponente Dem. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Elly Schlein ha ribadito che la Groenlandia non si tocca, criticando la posizione di Giorgia Meloni sulla questione. La leader del Partito Democratico ha sottolineato l'importanza di una politica estera autonoma e coerente, evidenziando come l’Italia non possa limitarsi a seguire le mosse di altri paesi, come gli Stati Uniti. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sulle scelte strategiche e sulla sovranità nazionale.

La recente dichiarazione di Elly Schlein sulla posizione di Giorgia Meloni riguardo alla Groenlandia mette in evidenza la complessità delle scelte di politica estera italiane. La leader del Partito Democratico sottolinea che la politica internazionale di un paese come l’Italia non può essere condizionata dalle azioni o dalle parole di altri leader, come Donald Trump. Un'analisi che invita a riflettere sull’autonomia decisionale e sulla coerenza delle strategie diplomatiche nazionali.

DOPO PAROLE DI TRUMP SULLA GROENLANDIA MELONI SI RIAVVICINA AI VOLENTEROSI E PARTECIPA ALLA RIUNIONE

