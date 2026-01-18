Schlein | ‘la Groenlandia non si tocca’ E attacca la Meloni

Elly Schlein ha ribadito che la Groenlandia non si tocca, criticando la posizione di Giorgia Meloni sulla questione. La leader del Partito Democratico ha sottolineato l'importanza di una politica estera autonoma e coerente, evidenziando come l’Italia non possa limitarsi a seguire le mosse di altri paesi, come gli Stati Uniti. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sulle scelte strategiche e sulla sovranità nazionale.

“La politica estera di un grande paese come l’Italia non può ridursi all’attesa e all’interpretazione di quello che dirà o farà Donald Trump. I nodi stanno venendo al pettine, anche per Giorgia Meloni. Ci saremmo aspettati una presa di posizione netta: la Groenlandia non si tocca, non si vende e non si compra, difendiamo l’integrità territoriale di uno Stato membro dell’Unione europea”. Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein. “Per la prima volta l’Italia appare politicamente incapace di esprimere una vera solidarietà europea. Se la tua unica ambizione è essere il governo più trumpiano d’Europa è inevitabile scivolare nella marginalità ed entrare in contraddizione con il resto dell’Ue”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Schlein: ‘la Groenlandia non si tocca’. E attacca la Meloni Leggi anche: Meloni rassicura: "Con noi mai la patrimoniale". Schlein attacca e Conte si smarca Leggi anche: Meloni rassicura: "Con noi mai la patrimoniale". Schlein attacca e resta sola, Conte si smarca La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca. Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #14gennaio #Iran #IranProtests #Khamenei #Trump #Ucraina #Gaza #Palestina #Israele #Groenlandia #VonDerLeyen #Venezuela #Schlein #Meloni #Anguillara #PapaLeoneXIV - facebook.com facebook Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #14gennaio #Iran #IranProtests #Khamenei #Trump #Ucraina #Gaza #Palestina #Israele #Groenlandia #VonDerLeyen #Venezuela #Schlein #Meloni #Anguillara #PapaLeoneXIV x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.