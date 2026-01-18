Schlein | Meloni non netta su Groenlandia

La recente dichiarazione di Elly Schlein sulla posizione di Giorgia Meloni riguardo alla Groenlandia mette in evidenza la complessità delle scelte di politica estera italiane. La leader del Partito Democratico sottolinea che la politica internazionale di un paese come l’Italia non può essere condizionata dalle azioni o dalle parole di altri leader, come Donald Trump. Un'analisi che invita a riflettere sull’autonomia decisionale e sulla coerenza delle strategie diplomatiche nazionali.

15.50 "La politica estera di un grande Paese come l'Italia non può ridursi all'attesa e all'interpretazione di quello che dirà o farà Donald Trump. I nodi stanno venendo al pettine, anche per Giorgia Meloni. Ci saremmo aspettati una presa di posizione netta". Lo afferma la segretaria del Pd, Schlein. "La Groenlandia - prosegue - non si tocca, non si vende e non si compra, difendiamo l'integrità territoriale di uno Stato membro dell'Unione Europea". Così per l'Italia è "inevitabile scivolare nella marginalità", dice Schlein. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La politica estera italiana non può dipendere dalle mosse di Donald Trump, come sottolineato da Schlein. La posizione di Meloni appare ancora poco chiara, lasciando l’Italia in una posizione di incertezza. È importante che il governo definisca strategie proprie per affrontare le sfide internazionali, senza affidarsi a dinamiche esterne che rischiano di indebolire l’autonomia decisionale del paese.

Schlein commenta le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti sull’Artico, sottolineando l’importanza di rispettare l’integrità territoriale di Groenlandia e Danimarca. La politica internazionale richiede chiarezza e rispetto delle sovranità, evitando affermazioni che possano compromettere la stabilità regionale. È fondamentale mantenere un approccio equilibrato, senza sottostare a influenze esterne, e tutelare gli interessi delle nazioni coinvolte.

