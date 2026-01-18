Scandone beffata all’ultimo respiro Viterbo difende il proprio fortino

La partita tra Viterbo e Scandone si è conclusa con una vittoria di misura per i locali, 77-75. Per la squadra di Avellino si tratta della seconda sconfitta consecutiva in trasferta, evidenziando alcune difficoltà lontano dal Pala Del Mauro. La sfida ha mantenuto alta la tensione fino all’ultimo minuto, con un risultato deciso negli ultimi secondi.

Finale amaro per la Scandone, Viterbo vince 77-75 dopo una lunga battaglia. Seconda sconfitta consecutiva per la Scandone Avellino, che continua a faticare lontano dal Pala Del Mauro e incassa al Pala Malè di Viterbo il quarto ko esterno di fila. Al termine di una gara combattuta, intensa e.

Nel match tra Sassuolo e Roma, i neroverdi hanno resistito fino al finale, costruendo un solido difensivo all’Olimpico. Tuttavia, nel finale, la squadra giallorossa è riuscita a trovare il risultato decisivo. Konè e Soulè si sono distinti, contribuendo alla vittoria della Roma, che ha saputo mantenere il ritmo nonostante la resistenza del Sassuolo. Un incontro equilibrato, deciso negli ultimi minuti.

