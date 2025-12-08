Eccellenza Toscana L’Asta è beffata da Sansovino proprio nel finale

Sport.quotidiano.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SANSOVINO 1 ASTA 0 SANSOVINO: Antonini, Papini (53’ Piantini), Tognetti, Artini, Pasquinuzzi, Sabatini, Rosi (65’ Sacconi), Cacioppini, De Filippo, Ricci, Zuppa. Panchina: Bobini, Rossi, Tenti, Gattuso, Iacomoni, Cantatore. Allenatore Chini. TAVERNE: Cefariello, Migliorini, Cavallini, Hoxhaj (70’ Biagi), De Vitis, Manganelli, Baroni (60’ Cappelli), Neri, Bandini (76’ Violante), Mussi (66’ Taflaj), Cianciolo (60’ Ceccatelli). Panchina Lombardini, Boduri, Curcio, Galardi. Allenatore Bartoli. Arbitro: Iglio di Pistoia (Marino e Magnelli). Reti: 92’ Ricci. Note: ammoniti Cappelli, Cavallini, Ricci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

eccellenza toscana l8217asta 232 beffata da sansovino proprio nel finale

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana. L’Asta è beffata da Sansovino proprio nel finale

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Eccellenza Toscana L8217asta 232