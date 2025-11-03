Savino Del Bene impresa a Novara | vittoria al tie break in rimonta
Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Volley 2-3 (25-22, 25-19, 27-29, 13-25, 11-15) IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 5, Herbots 18, Squarcini, De Nardi (L1), Leonardi, Alsmeier 13, Ishikawa 18, Mims, Bonifacio 8, Carraro, Baijens 1, Costantini (L2), Igiede 18, Melli. All.: Bernardi. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi, Bechis, Skinner 21, Castillo (L1), Ruddins 2, Franklin 12, Ribechi (L2), Bosetti 3, Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani 13, Nwakalor 7, Antropova 26, Weitzel 3. All.: Gaspari. ARBITRI: Zavater – Papadopol NOVARA – In una partita spettacolare e combattuta, la Savino Del Bene Volley centra una straordinaria rimonta sul campo della Igor Gorgonzola Novara, recuperando dallo svantaggio di 2-0 e imponendosi al tie-break per 3-2 (25-22, 25-19, 27-29, 13-25, 11-15). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
