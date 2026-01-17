Sant' Antonio Abate tra storia e leggenda | è il giorno dei falò e della benedizione degli animali

Sant'Antonio Abate è una figura importante nella tradizione italiana, celebrata il 17 gennaio. La giornata è caratterizzata dalla tradizionale benedizione degli animali e dai falò, simboli di protezione e purificazione. La figura di Sant'Antonio, tra storia e leggenda, è legata anche al dono del fuoco agli uomini e alla protezione degli animali domestici, rappresentando una ricorrenza radicata nella cultura popolare.

Si narra che Sant'Antonio, mosso a compassione per l'umanità priva del fuoco, decise di recarsi negli inferi per donarlo agli uomini, accompagnato dal suo inseparabile maialino e dal bastone di ferula. Mentre l'animaletto distrasse i demoni, Sant'Antonio avvicinò il suo bastone alle braci infernali: grazie alla ferula, quest'ultimo si incendiò senza consumarsi. Così il Santo, tornato sulla terra, portò il fuoco all'umanità. Ecco perchè nelle notti del 16 e del 17 gennaio, è tradizione accendere grandi falò in segno di purificazione e di rinnovamento, simboleggiando il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno.

