Santa Teresa di Riva a dicembre differenziata all’88,4% Dusty | Potenziamento servizi e coinvolgimento cittadini nostra carta vincente

A Santa Teresa di Riva, a dicembre il sistema di raccolta differenziata ha raggiunto l’88,4% di percentuale. Dusty, responsabile del servizio, evidenzia come il potenziamento delle attività e il coinvolgimento dei cittadini siano stati fondamentali per il miglioramento complessivo. Il nuovo metodo adottato rappresenta una fase importante nel percorso di gestione sostenibile dei rifiuti nel territorio.

Il “nuovo corso” nella gestione della raccolta dei rifiuti inaugurato da Dusty a Santa Teresa di Riva ha prodotto i suoi frutti. Il Comune messinese, infatti, ha raggiunto nell’anno 2025 una percentuale di raccolta differenziata pari all’80,40% con punte dell’88,4% a dicembre, grazie anche al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Santa Teresa Riva, Francesca Incudine con “Radica” in scena domenica 21 dicembre al Nuovo Teatro Val d’Agrò

Domenica 21 dicembre alle ore 18, il Nuovo Teatro Val d’Agrò ospita Francesca Incudine e la sua band con lo spettacolo Volley, Rossopomodoro Palermo sconfitta a Santa Teresa di Riva

La Rossopomodoro Palermo conclude l’anno con una sconfitta a Santa Teresa di Riva. Nell’undicesima giornata del campionato di Serie B maschile (girone H), i biancoverdi sono stati superati dai quarti in classifica, i messinesi, con un punteggio di 3-0. La squadra dovrà ora riflettere sugli aspetti da migliorare in vista delle prossime sfide. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Leggo. . «Troppo schiamazzo, quei bambini che giocano nel campetto dell'oratorio danno fastidio ai condomini». Così, la parrocchia di Santa Teresa è stata condannata a risarcire con 45mila euro i vicini del palazzo di fronte per il disturbo arrecato. A deciderl - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.