salernitana ritorna a vincere anche se in emergenza infortuni e squalifiche

In un periodo segnato da infortuni e squalifiche, la Salernitana è riuscita a ottenere una vittoria importante, sconfiggendo l’Atalanta Under 23 con un risultato di 1-0. Nonostante le difficoltà, la squadra ha dimostrato tenacia e determinazione, riuscendo a portare a casa i tre punti. Questa vittoria rappresenta un segnale positivo in un momento complesso per il club.

In un contesto di piena emergenza, caratterizzato da infortuni e squalifiche, la Salernitana ha finalmente ritrovato il successo, imponendosi con un netto 1-0 in trasferta contro l'Atalanta Under 23. L'incontro, disputato presso il centro sportivo nerazzurro, è stato segnato dall'espulsione dell'attaccante Cissè, che ha lasciato i bergamaschi in dieci già nei primi minuti di gioco.

La Cavese affronta una partita difficile a causa di squalifiche e infortuni, incontrando un Catania compatto e resistente. La squadra dimostra impegno nel tentativo di superare le difficoltà, ma il risultato finale si traduce in un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Per la Salernitana, la partita rappresenta un’occasione deludente di ottenere punti importanti.

Squadra falcidiata da infortuni e squalifiche . A Genova mancheranno anche mister e staff

A Genova, la squadra si presenta ridotta all’osso a causa di numerosi infortuni e squalifiche. Oltre alle assenze sul campo, mancheranno anche il mister Dionigi, il segretario Simonelli e il ds Fracchiolla, tutti squalificati dal giudice sportivo per un turno. Una situazione complessa che influenzerà sicuramente la preparazione e la gestione della partita.

