A Genova, la squadra si presenta ridotta all’osso a causa di numerosi infortuni e squalifiche. Oltre alle assenze sul campo, mancheranno anche il mister Dionigi, il segretario Simonelli e il ds Fracchiolla, tutti squalificati dal giudice sportivo per un turno. Una situazione complessa che influenzerà sicuramente la preparazione e la gestione della partita.

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno mister Dionigi, il segretario Simonelli e il ds Fracchiolla. A quest’ultimo anche 3mila euro di multa: tutti e tre sono stati fermati per offese all’arbitro Feliciani. Intanto sono ripresi ieri pomeriggio sotto la pioggia gli allenamenti della Reggiana in vista della trasferta di sabato. Alle 15, infatti, i granata sono attesi a ‘Marassi’ per l’ultima sfida di questo 2025 che li vedrà opposti alla Sampdoria. La squadra ritroverà sicuramente due colonne come Papetti e Marras (squalificati contro il Pescara) e anche Charlys. Come anticipato nei giorni scorsi, la società ha vinto il ricorso e la corte d’appello ha ridotto da tre a due giornate la squalifica del centrocampista brasiliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Squadra falcidiata da infortuni e squalifiche . A Genova mancheranno anche mister e staff

Leggi anche: Staff Spalletti, scelti i cinque collaborati che il mister porterà in bianconero: svelata la sua squadra e sui preparatori… Tutti i nomi

Leggi anche: Staff Spalletti, scelti i cinque collaboratori che il mister porterà in bianconero: svelata la sua squadra e sui preparatori… Tutti i nomi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Squadra falcidiata da infortuni e squalifiche . A Genova mancheranno anche mister e staff; Calciomercato Lazio, a sorpresa spunta il nome di un ex Milan: contatti avviati.

Squadra falcidiata da infortuni e squalifiche . A Genova mancheranno anche mister e staff - Il giudice sportivo ha squalificato per un turno mister Dionigi, il segretario Simonelli e il ds Fracchiolla. ilrestodelcarlino.it