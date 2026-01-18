In Russia, i cristiani ortodossi si avvicinano alla celebrazione dell’Epifania del 19 gennaio, un rito che prevede l’immersione in acque gelide. Questa tradizione, che richiama il battesimo di Gesù nel fiume Giordano, rappresenta un momento importante di fede e di purificazione. I preparativi sono in corso in tutto il paese, mantenendo viva una pratica millenaria che unisce devozione e tradizione.

I cristiani ortodossi di tutta la Russia si preparano a celebrare la festa dell’ Epifania il 19 gennaio immergendosi in acque gelide, imitando il battesimo di Gesù Cristo nel fiume Giordano. Nelle città russe, nonostante le temperature estremamente basse in molte regioni, vengono praticati fori nel ghiaccio di laghi e fiumi per le cerimonie. A Novosibirsk, dove le temperature sono scese a -30 gradi, gli operai hanno preparato un foro nel ghiaccio e hanno allestito una tenda riscaldata nelle vicinanze. A Irkutsk, con temperature di -32 °C, i fedeli hanno partecipato a esercizi di riscaldamento prima dell’immersione notturna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia, i cristiani ortodossi si immergono nell'acqua ghiacciata per l'Epifania: i preparativi

Betlemme, i cristiani ortodossi celebrano la vigilia di Natale

Il 6 gennaio, i cristiani ortodossi hanno celebrato la vigilia di Natale nella Chiesa della Natività a Betlemme, in Cisgiordania. Questa ricorrenza rappresenta un momento importante di fede e tradizione per la comunità ortodossa, che si riunisce per le cerimonie religiose in un luogo simbolico legato alla nascita di Gesù. La celebrazione si svolge nel rispetto delle consuetudini e delle pratiche religiose di questa comunità.

