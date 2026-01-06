Betlemme i cristiani ortodossi celebrano la vigilia di Natale
Il 6 gennaio, i cristiani ortodossi hanno celebrato la vigilia di Natale nella Chiesa della Natività a Betlemme, in Cisgiordania. Questa ricorrenza rappresenta un momento importante di fede e tradizione per la comunità ortodossa, che si riunisce per le cerimonie religiose in un luogo simbolico legato alla nascita di Gesù. La celebrazione si svolge nel rispetto delle consuetudini e delle pratiche religiose di questa comunità.
I cristiani ortodossi hanno celebrato la vigilia di Natale martedì 6 gennaio con una funzione nella Chiesa della Natività della città di Betlemme, in Cisgiordania. Gruppi di scout hanno suonato cornamuse e tamburi mentre i fedeli assistevano ai festeggiamenti. La Chiesa ortodossa osserva il Natale il 7 gennaio perché ha mantenuto il calendario giuliano per il proprio calendario liturgico, mentre altri rami della Chiesa cristiana seguono il calendario gregoriano introdotto da Papa Gregorio XIII nel 1500. Betlemme, dove i cristiani credono sia nato Gesù, aveva in precedenza cancellato le celebrazioni natalizie durante la guerra tra Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it
