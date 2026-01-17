Tokyo il bagno nell' acqua ghiacciata per ' purificarsi'
A Tokyo, decine di persone hanno partecipato a un rituale tradizionale, immergendosi in acqua ghiacciata presso un santuario. Questa pratica, nota come
Decine di persone si sono bagnate nell’acqua ghiacciata sabato in una piscina di un santuario di Tokyo, aderendo alla tradizione giapponese di purificare l’anima e pregare per la buona salute nel nuovo anno. I partecipanti erano per lo più uomini che indossavano solo un perizoma bianco, così come diverse donne in vesti bianche. Hanno fatto jogging intorno al Santuario Kanda Myojin di Tokyo per riscaldarsi e hanno eseguito il rituale “Torifune”, che prevede il movimento di remi su una barca, prima di immergersi e versarsi addosso acqua ghiacciata per purificarsi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Lago di Ginevra, bagno nell'acqua gelida come terapia
Leggi anche: Le Constellation, giornalisti aggrediti davanti al bar della strage: accerchiata l'auto di una troupe Rai, acqua ghiacciata contro un'inviata
Tokyo, in decine nell'acqua gelida per festeggiare l'anno nuovo; Video. Giappone: a Tokyo 100 fedeli si immergono nelle acque gelide per un rituale shintoista; Giappone, bagno rituale in acqua ghiacciata per anno nuovo; Il Giappone inventa il rumore educato (di M. Palazzolo).
Tokyo, il bagno nell'acqua ghiacciata per 'purificarsi' - (LaPresse) Decine di persone si sono bagnate nell'acqua ghiacciata sabato in una piscina di un santuario di Tokyo, aderendo alla ... stream24.ilsole24ore.com
Giappone, bagno rituale in acqua ghiacciata per anno nuovo - A Tokyo, in Giappone, un gruppo di fedeli shintoisti si è immerso in una vasca di acqua ghiacciata per pregare per il nuovo anno. tg24.sky.it
Tokyo, fedeli celebrano il Kanchu Misogi, l'antica cerimonia di purificazione in acqua ghiacciata - I fedeli si immergono nell'acqua fredda per purificare le loro anime e i loro corpi durante un rituale di Capodanno presso il santuario di ... notizie.tiscali.it
Annalisa vola in Giappone prima del tour: il bagno zen, le foto a Tokyo e il look irriconoscibile conquistano i social e i fan. #Annalisa #Giappone #Tokyo - facebook.com facebook
Annalisa vola in Giappone prima del tour: il bagno zen, le foto a Tokyo e il look irriconoscibile conquistano i social e i fan. #Annalisa #Giappone #Tokyo x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.