Tokyo il bagno nell' acqua ghiacciata per ' purificarsi'

A Tokyo, decine di persone hanno partecipato a un rituale tradizionale, immergendosi in acqua ghiacciata presso un santuario. Questa pratica, nota come

Decine di persone si sono bagnate nell’acqua ghiacciata sabato in una piscina di un santuario di Tokyo, aderendo alla tradizione giapponese di purificare l’anima e pregare per la buona salute nel nuovo anno. I partecipanti erano per lo più uomini che indossavano solo un perizoma bianco, così come diverse donne in vesti bianche. Hanno fatto jogging intorno al Santuario Kanda Myojin di Tokyo per riscaldarsi e hanno eseguito il rituale “Torifune”, che prevede il movimento di remi su una barca, prima di immergersi e versarsi addosso acqua ghiacciata per purificarsi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

