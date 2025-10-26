Rugby femminile Villorba con Valsugana e Colorno in testa alla Serie A Élite

La seconda giornata della regular season della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile vede rimanere a punteggio pieno Villorba, Valsugana e Colorno, vittoriose tutte in trasferta rispettivamente contro Benetton, Unione Capitolina e CUS Torino, mentre nell’altro match CUS Milano regola Neapolis. Tutte le vittorie odierne arrivano con bonus offensivo: il CUS Milano lo raggiunge già nel primo tempo, chiuso sul 27-7, prima di gestire nella ripresa e battere Neapolis per 30-19, mentre lo conquista ad inizio ripresa il Valsugana, che dopo il 10-19 della prima frazione dilaga e vince in casa dell’ Unione Capitolina per 10-55. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby femminile, Villorba con Valsugana e Colorno in testa alla Serie A Élite

Argomenti simili trattati di recente

