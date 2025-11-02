Si è disputata oggi la terza giornata del massimo campionato italiano femminile di rugby, con le sfide più interessanti che erano il derby del Sud tra Napoli e Capitolina Roma, così come la sfida tra Vilorba e Colorno. Ecco come è andata. Il terzo turno di Serie A Elite Femminile, ultimo prima della pausa fino al 30 novembre, incorona il Valsugana Rugby Padova come prima capolista solitaria del campionato. Le padovane dominano il CUS Milano 40-7, mantenendo il controllo per tutti gli 80 minuti e approfittando del risultato di Villorba-Colorno (15-8 sotto la pioggia), che lascia le trevigiane senza bonus offensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile, Serie A Elite: Villorba vince la supersfida con Colorno, Valsugana in vetta