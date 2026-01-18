Romano o Tumminello? Ecco a chi è stato assegnato il 2-0 contro il Casarano

Nel match tra Benevento e Casarano, è stato assegnato un gol che ha deciso il risultato finale di 2-0. Tuttavia, sono emerse divergenze sull’autore della rete: mentre gli ufficiali avevano attribuito il gol a Raffaele Romano, alcune valutazioni indicano che l’ultima deviazione sia stata di Tumminello. In questa analisi, si esaminano i dettagli e le eventuali discrepanze riguardanti la marcatura.

Tempo di lettura: 2 minuti Ma chi ha davvero segnato il 2-0 contro il Casarano? Lo speaker del Ciro Vigorito ed i canali ufficiali del Benevento avevano attribuito la rete a Raffaele Romano, ma l’ultima deviazione di testa sembra essere stata quella di Tumminello poco prima della linea di porta. Sui social, subito dopo il match, l’attaccante ha postato una foto insieme al giovanissimo classe 2005 per “ristabilire” la verità: “Grande zeppola scusa se ti ho rubato il gol” con entrambi un sorriso enorme perché in fondo, come ha sottolineato Floro Flores in sala stampa “ conta segnare. Tumminello mi ha detto di averla toccata ma lo avrebbe detto ogni attaccante”, parole pronunciate con la leggerezza che merita una questione simile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Romano o Tumminello? Ecco a chi è stato assegnato il 2-0 contro il Casarano Leggi anche: Cremonese Juve, svelato l’MVP del match vinto dai bianconeri: ecco a chi è stato assegnato il premio – FOTO Verso Benevento-Casarano, assente Pierozzi: chance per il giovane Romano

Per la sfida tra Benevento e Casarano, Pierozzi sarà assente a causa di un problema al retto addominale. Al suo posto, potrebbe essere impiegato il giovane Romano, offrendo così una nuova opportunità in una partita importante. La gara, in programma alle 14:30, rappresenta un’occasione per testare le risposte della squadra in assenza di uno dei titolari. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Tutti super promossi in casa Strega. Maita è il migliore con 7,5. Da 7, tra i tanti, Romano e Floro Flores. Solo 6 per Prisco e Tumminello - facebook.com facebook Floro Flores dopo Benevento-Casarano: partita dura, nel 2° tempo abbiamo finalizzato meglio. Complimenti a Romano; Salvemini in ripresa. Rotazioni (Tumminello/Manconi), Saio inamovibile. #Benevento #FloroFlores #Calcio x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.