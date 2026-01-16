Verso Benevento-Casarano assente Pierozzi | chance per il giovane Romano

Per la sfida tra Benevento e Casarano, Pierozzi sarà assente a causa di un problema al retto addominale. Al suo posto, potrebbe essere impiegato il giovane Romano, offrendo così una nuova opportunità in una partita importante. La gara, in programma alle 14:30, rappresenta un’occasione per testare le risposte della squadra in assenza di uno dei titolari.

Tempo di lettura: < 1 minuto Complice un fastidio al retto addominale, mister Floro Flores domani dovrà a fare a meno dell’esterno basso Edoardo Pierozzi contro il temibile Casarano (ore 14:30), squadra capace all’andata di imporre il primo ko della stagione ai giallorossi. A sorpresa il tecnico della Strega ha annunciato che al suo posto giocherà il classe 2005 Raffaele Romano, sulla carta il naturale sostituto di Pierozzi anche se in quella zona del campo in molti avrebbero pensato all’esperto Borghini per limitare le scorribande dell’insidioso attacco dei pugliesi che ha in Chiricò la sua punta di diamante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

