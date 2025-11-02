Cremonese Juve svelato l’MVP del match vinto dai bianconeri | ecco a chi è stato assegnato il premio – FOTO

Cremonese Juve, ecco chi è stato premiato come miglior giocatore del match: tutti i dettagli. Una prestazione da incorniciare, un gol che sa di liberazione e un premio che certifica la sua rinascita. Filip Kostic è stato nominato MVP (Man of the Match) della sfida vinta dalla Juventus per 2-1 sul campo della Cremonese. Una serata perfetta per l’esterno serbo, che ha festeggiato il suo 33° compleanno nel migliore dei modi, diventando il protagonista assoluto del debutto vincente di Luciano Spallett i. Kostic festeggia il compleanno con il premio di Panini Player of the match di #CremoneseJuve!?? pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cremonese Juve, svelato l’MVP del match vinto dai bianconeri: ecco a chi è stato assegnato il premio – FOTO

