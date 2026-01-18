Piper chiuso lo storico club sotto sequestro | rischi per l' evacuazione e troppa gente Controlli a tappeto dopo la strage di Crans-Montana

A seguito della recente tragedia di Crans-Montana, le autorità hanno intensificato i controlli a Roma, portando alla chiusura del Piper, storico locale aperto dagli anni ’60 in via Tagliamento. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica, affrontando rischi legati alla capacità di affluenza e alle procedure di evacuazione, e prosegue una più ampia attività di controllo sul territorio.

I controlli a raffica sul territorio di Roma scattati dopo la tragedia di Crans-Montana hanno portato alla chiusura del Piper, la storica discoteca attiva dagli anni '60 in via Tagliamento. Si tratta di un sequestro cautelativo scattato dopo alcuni controlli avvenuti nella giornata di sabato 17 gennaio che dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria. All'interno la polizia avrebbe riscontrato modifiche strutturali all'impianto, rischi sotto il profilo dell'evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone più alto rispetto a quello dovuto. Il Piper non è il primo locale a cadere sotto la scure dei controlli che puntano in particolare a verificare il rispetto delle norme di sicurezza. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Piper chiuso, lo storico club sotto sequestro: rischi per l'evacuazione e troppa gente. Controlli a tappeto dopo la strage di Crans-Montana Leggi anche: Il Piper sotto sequestro a Roma dopo la strage di Crans-Montana. “Evacuazione rischiosa e troppe persone” Leggi anche: Roma, chiuso lo storico Piper: anomalie all'impianto e rischi per l'evacuazione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Discoteche, chiuso nella notte lo storico Piper: misura cautelativa dopo controlli eseguiti all'interno del locale. Piper chiuso, lo storico club sotto sequestro: rischi per l'evacuazione e troppa gente. Controlli a tappeto dopo la strage di Crans-Montana - Montana hanno portato alla chiusura del Piper, la storica discoteca attiva dagli anni '60 in via Tagliamento. msn.com

Roma, i controlli costano caro al Piper: chiusura per lo storico locale - Neppure il Piper Club è rimasto immune alla stretta sui locali scattata dopo la tragedia di Crans- iltempo.it

Il Piper sotto sequestro a Roma dopo la strage di Crans-Montana. “Evacuazione rischiosa e troppe persone” - Giro di vite ai controlli sui locali della Capitale, i sigilli preventivi della polizia alla storica discoteca di via Tagliamento. quotidiano.net

Discoteche, chiuso nella notte lo storico Piper: misura cautelativa dopo i controlli eseguiti all'interno del locale x.com

NUOVI GIORNI DI APERTURA – PIPER 17 Abbiamo cambiato ritmo, per darvi il meglio Dal giovedì alla domenica siamo APERTI Pronti ad accogliervi tra drink, ottimo cibo, atmosfera e buona musica Lunedì, martedì e mercoledì chiusi al pubblico - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.