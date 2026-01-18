Roma chiuso lo storico Piper | anomalie all' impianto e rischi per l' evacuazione

A Roma, lo storico locale Piper è stato temporaneamente chiuso e sottoposto a sequestro preventivo a causa di anomalie nell'impianto di sicurezza. La decisione deriva dai controlli effettuati in seguito alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, per valutare i rischi di evacuazione e garantire la sicurezza dei clienti e del personale. La situazione resta sotto monitoraggio, in attesa di interventi correttivi.

Sigilli al Piper, storica discoteca della Capitale. Il locale di via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo, che dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria. All'interno la polizia avrebbe riscontrato modifiche strutturali all'impianto, rischi sotto il profilo dell'evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone più alto rispetto a quello dovuto. I controlli della Questura nei locali di Roma vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, chiuso lo storico Piper: anomalie all'impianto e rischi per l'evacuazione Leggi anche: Roma, chiuso il Piper dopo la strage di Crans-Montana: ecco perché, le motivazioni Leggi anche: Il dolore di Crans Montana e i controlli a tappeto: chiuso lo storico locale di Roma La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Discoteche, chiuso nella notte lo storico Piper: misura cautelativa dopo controlli eseguiti all'interno del locale. Piper chiuso, lo storico club sotto sequestro: rischi per l'evacuazione e troppa gente. Controlli a tappeto dopo la strage di Crans-Montana - Montana hanno portato alla chiusura del Piper, la storica discoteca attiva dagli anni '60 in via Tagliamento. leggo.it

Il Piper sotto sequestro a Roma dopo la strage di Crans-Montana. “Evacuazione rischiosa e troppe persone” - Giro di vite ai controlli sui locali della Capitale, i sigilli preventivi della polizia alla storica discoteca di via Tagliamento. quotidiano.net

Roma, i controlli costano caro al Piper: chiusura per lo storico locale - Neppure il Piper Club è rimasto immune alla stretta sui locali scattata dopo la tragedia di Crans- iltempo.it

Non si è salvato neanche il Piper, chiuso il mitico locale di Roma: la raffica di controlli dopo Crans-Montana e i guai con l'affollamento x.com

