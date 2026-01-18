Roma chiuso lo storico Piper | anomalie all' impianto e rischi per l' evacuazione | La proprietà | Collaboriamo con l' autorità

A Roma, lo storico Piper è stato chiuso e sottoposto a sequestro preventivo a causa di anomalie nell’impianto e rischi per l’evacuazione. La proprietà ha dichiarato di collaborare con le autorità. Dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, sono stati intensificati i controlli nelle strutture pubbliche per garantire la sicurezza dei locali notturni.

Sigilli al Piper, storica discoteca della Capitale. Il locale di via Tagliamento, a Roma, è stato sottoposto a sequestro preventivo, che dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria. All'interno la polizia avrebbe riscontrato modifiche strutturali all'impianto, rischi sotto il profilo dell'evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone più alto rispetto a quello dovuto. Gli agenti avrebbero riscontrato anche pessime condizioni igienico-sanitarie. La proprietà ha diffuso una nota dopo i sigilli: "Stiamo collaborando con le autorità"., "In merito al provvedimento adottato nelle scorse ore, la Proprietà del Piper Club conferma di aver ricevuto le prescrizioni delle Autorità competenti e sta collaborando pienamente per chiarire ogni aspetto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

A seguito della recente tragedia di Crans-Montana, le autorità hanno intensificato i controlli a Roma, portando alla chiusura del Piper, storico locale aperto dagli anni ’60 in via Tagliamento. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica, affrontando rischi legati alla capacità di affluenza e alle procedure di evacuazione, e prosegue una più ampia attività di controllo sul territorio.

