Roma | donna scomparsa ad Anguillara marito indagato per omicidio

A Anguillara Sabazia, nel romano, il marito di Federica Torzullo, 41 anni, è sotto indagine per omicidio dopo la scomparsa della donna l’8 gennaio. La vicenda è al centro delle indagini delle autorità, che cercano di fare luce sulle circostanze della sparizione. La procura ha avviato approfondimenti per chiarire i fatti e verificare eventuali responsabilità.

Il marito di Federica Torzullo, una donna di 41 anni originaria di Anguillara Sabazia, situata in provincia di Roma, è attualmente indagato per omicidio in relazione alla scomparsa della donna avvenuta l'8 gennaio scorso. Le indagini sono condotte dai Carabinieri, con il coordinamento della Procura di Civitavecchia, che ha avviato un'inchiesta dettagliata per fare luce sulla situazione. Nel frattempo, le autorità hanno proceduto al sequestro dell'automobile e del cellulare dell'uomo, elementi che potrebbero rivelarsi cruciali per le indagini. È stato proprio il marito a denunciare la scomparsa di Federica il 9 gennaio, dando il via a una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto non solo i Carabinieri, ma anche i Vigili del fuoco, i quali hanno perlustrato anche le acque del lago di Bracciano.

