Federica Torzullo indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara

Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara Sabazia, è scomparsa l’8 gennaio scorso. Attualmente, il marito della donna è indagato per omicidio. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell’area, mentre le indagini proseguono per chiarire le circostanze della scomparsa. Restano in corso le attività investigative per fare luce sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità.

È indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, di cui si sono perse le tracce dall'8 gennaio scorso. I carabinieri, coordinati dalla procura di Civitavecchia, hanno sequestrato l'auto e il telefono cellulare dell'uomo.

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio indagato per omicidio: le telecamere l'hanno vista entrare in casa ma non uscire - Il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, è indagato per omicidio. msn.com

Federica Torzullo scomparsa: marito indagato per omicidio ad Anguillara - Nuovi sviluppi sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne della quale non si hanno notizie dall’8 gennaio scorso e che risulta scomparsa ad Anguillara Sabazia, provincia di Roma. tg.la7.it

FEDERICA TORZULLO, IL MARITO INDAGATO PER OMICIDIO: SMENTITO DALLE TELECAMERE. COSA NON TORNA

La procura di Civitavecchia indaga per omicidio. È questo il punto fermo da cui parte l’inchiesta sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, svanita da Anguillara Sabazia l’8 gennaio. Una svolta maturata dopo giorni di verifiche che hanno progressivament - facebook.com facebook

Indagato per femminicidio il marito di Federica Torzullo, scomparsa vicino a Roma. Di lei, 41 anni, non si hanno notizie dallo scorso 8 gennaio. La casa posta sotto sequesto #ANSA x.com

