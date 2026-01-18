Nel caso del rogo di Crans-Montana, emergono dettagli sui travestimenti dello staff e sui “caschi” utilizzati durante l’incendio. Testimoni affermano che Jessica sarebbe stata a inviare i travestimenti ai membri dello staff. Mentre i coniugi Moretti attendono, tra polemiche, il pagamento di una cauzione di 430 euro da parte di un “amico misterioso”, si fanno strada nuove ipotesi sulla vicenda.

Mentre i coniugi Moretti attendono – tra le polemiche – che un “amico misterioso” versi la cauzione di 430.000 euro per garantirne la liberazione, fissata dalla procura di Sion, continuano a emergere contraddizioni significative tra la loro versione dei fatti e quella dei testimoni del devastante incendio che, nella notte di Capodanno, ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di 116. L’indagine della procura elvetica si concentra soprattutto sui momenti che hanno preceduto il rogo, scatenato dalle scintille delle candele accese sulle bottiglie di champagne. Le dichiarazioni discordanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rogo di Crans-Montana: i “caschi” e i travestimenti dello staff. I testimoni: “È stata Jessica a mandarci a prendere i travestimenti”

Crans-Montana, Procura: “Per i testimoni c’è stata un’esplosione”

Durante una conferenza stampa, Beatrice Pilloud, procuratrice del Canton Vallese, ha dichiarato che, secondo i testimoni, si è verificata un’esplosione a Crans-Montana. La procura sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Restano in corso approfondimenti per accertare le cause e valutare eventuali responsabilità.

Come è scoppiato il rogo a Crans-Montana. Testimoni: «Fuoco partito da candele su bottiglie di champagne». La pista del petardo

L'incendio nel locale «Le Constellation» a Crans-Montana, sulle Alpi svizzere, ha suscitato molte domande. Testimoni riferiscono che il fuoco sarebbe partito da candele posizionate su bottiglie di champagne. Tuttavia, le cause precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, con la pista del petardo che viene presa in considerazione tra le possibili spiegazioni.

Colpo di scena nelle indagini sul rogo del Le Constellation di Crans-Montana. Spunta un misterioso "benefattore" pronto a pagare per la cauzione fissata dalla Procura Vallese per la libertà di Jacques Moretti. - facebook.com facebook

Il Papa riceve le famiglie delle vittime del rogo a Crans-Montana x.com