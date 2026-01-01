Come è scoppiato il rogo a Crans-Montana Testimoni | Fuoco partito da candele su bottiglie di champagne La pista del petardo

L'incendio nel locale «Le Constellation» a Crans-Montana, sulle Alpi svizzere, ha suscitato molte domande. Testimoni riferiscono che il fuoco sarebbe partito da candele posizionate su bottiglie di champagne. Tuttavia, le cause precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, con la pista del petardo che viene presa in considerazione tra le possibili spiegazioni.

Ancora non è chiara l’esatta dinamica dietro l’incendio scoppiato nel locale «Le Constellation» a Crans-Montana, sulle Alpi Svizzere. Rogo in cui hanno perso la vita 40 persone. Le fiamme si sono propagate velocemente all’interno dello spazio, seminterrato, provocando esplosioni e altri incendi a catena, e avvolgendo nelle fiamme decine di ragazzi che stavano festeggiando il Capodanno. La procuratrice Generale Beatrice Pilloud durante la prima conferenza stampa ha escluso «assolutamente» l’ipotesi di un attentato terroristico. Ma ci sono alcune piste che stanno prendendo piede. I testimoni: «Fiamme dalle bottiglie di champagne». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: “Una delle candeline nello champagne troppo vicina al soffitto”, così è scoppiato l’incendio nel bar di Crans-Montana

Leggi anche: Scoppia un incendio in un bar a Capodanno: "Ci sono diversi morti". Le esplosioni, poi il rogo: tragedia a Crans-Montana

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crans Montana, cosa è successo davvero? L'esplosione all'1:30, il divieto di fuochi d'artificio e l'unica via d'uscita. Cosa sappiamo - La tragedia al bar Le Constellation di Crans Montana nella notte di Capodanno non sarebbe riconducibile a un atto terroristico. msn.com