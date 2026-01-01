Crans-Montana Procura | Per i testimoni c’è stata un’esplosione

Durante una conferenza stampa, Beatrice Pilloud, procuratrice del Canton Vallese, ha dichiarato che, secondo i testimoni, si è verificata un’esplosione a Crans-Montana. La procura sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Restano in corso approfondimenti per accertare le cause e valutare eventuali responsabilità.

Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa Beatrice Pilloud, procuratrice del Canton Vallese, nel corso di una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crans-Montana, Procura: “Per i testimoni c’è stata un’esplosione” Leggi anche: Esplosione Crans-Montana: 10 i morti Leggi anche: Mattarella esprime cordoglio per l’esplosione a Crans-Montana Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sciagura di Crans-Montana, ecco il video della Polizia - La causa sarebbe stata un incendio accidentale nel locale. liberatv.ch

“I corpi si muovevano tra le fiamme, panche come barelle e massaggi cardiaci in strada”. L’apocalisse di Crans-Montana nel racconto dei testimoni - Nella località sciistica svizzera abitanti e testimoni provano con difficoltà a ricostruire i fatti di un Capodanno tragico: "Era il panico, urlavano tutti". msn.com

Incendio-killer a Crans-Montana, il racconto dei testimoni: “Le fiamme partite dalle candeline sullo champagne” - Testimonianze parlano di un incendio innescato da candeline accese, mentre ospedali e soccorritori descrivono ore di caos ... msn.com

Il numero degli italiani dispersi nel rogo a Crans Montana sale a 16. Lo riferisce il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani che domani si potrebbe recare sul posto. Gli ustionati "vengono trasportati in diversi ospedali e molti non sono - facebook.com facebook

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere che 16 italiani risultano dispersi a seguito dell'incendio a Crans-Montana x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.