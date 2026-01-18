Roborock F25 Ace Pro | innovativa lavapavimenti con tecnologia schiumogena

Roborock presenta in Italia il F25 Ace Pro, una lavapavimenti senza fili che combina tecnologia wet&dry con un sistema schiumogeno avanzato. Ideale per la pulizia quotidiana, questa apparecchiatura si distingue per l’efficienza e l’innovazione, offrendo una soluzione completa per la cura delle superfici domestiche. Il nuovo modello, annunciato al CES 2026, rappresenta un’evoluzione nel settore delle lavapavimenti intelligenti.

Roborock ha annunciato l'arrivo in Italia di F25 Ace Pro, la sua più recente e avanzata lavapavimenti wet&dry senza fili, recentemente presentato al CES 2026.A bordo troviamo la tecnologia JetFoaming: un sistema di schiuma ultra-densa che trasforma un solo ml di soluzione detergente in 167.

Roborock lancia il robot lavapavimenti che sale le scale

Roborock presenta al CES di Las Vegas un nuovo robot lavapavimenti dotato di tecnologia capace di salire le scale. Questa innovazione amplia le possibilità di automazione domestica, offrendo una soluzione più completa e versatile per la pulizia quotidiana. La gamma Roborock si distingue per l’efficienza e l’affidabilità, contribuendo a semplificare le faccende domestiche con strumenti intelligenti e avanzati.

Recensione ROBOROCK F25 ULTRA! Lavapavimenti con Acqua Calda e Vapore

