Robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock Qrevo Curv 2 Pro | tecnologia all' avanguardia e design elegante

Roborock ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano del robot aspirapolvere e lavapavimenti Qrevo Curv 2 Pro.Dotato di una potenza di aspirazione HyperForce di ben 25.000 Pa, Qrevo Curv 2 Pro promette una pulizia dei pavimenti pervasiva e completa, grazie al suo design ultrasottile di 7. 🔗 Leggi su Today.it