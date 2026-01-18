Riqualificazione di piazza Manin soddisfazione delle associazioni | Futuro migliore per gli ambulanti

Dopo l’accoglimento dell’istanza del Comune di Pisa da parte del Tar, i lavori di riqualificazione di piazza Manin sono ripresi con l’obiettivo di rinnovare l’area e migliorare gli spazi per gli ambulanti. Sabato 17 gennaio gli operai hanno iniziato a rimuovere le bancarelle, segnando un passo importante verso un futuro più strutturato e funzionale per la piazza e le associazioni coinvolte.

Dopo l’accoglimento da parte del Tar dell’istanza del Comune di Pisa in merito alla necessità di completare i lavori di riqualificazione di piazza Manin e, di conseguenza, di liberare la piazza dalle bancarelle, sabato 17 gennaio gli operai si sono messi al lavoro per rimuovere le vecchie strutture in tenda e lasciare interamente libera la superficie della piazza per lo svolgimento dei lavori di riqualificazione dello spazio antistante all’area monumentale, come previsto da progetto finanziato con fondi PNRR e inserito nel programma Pinqua per l’importo complessivo di 5,8 milioni di euro. Da lunedì 12 gennaio i lavori di rifacimento dei sottoservizi e di realizzazione della nuova pavimentazione si sono spostati in piazza Manin, mentre sono ancora in corso gli interventi in via Cammeo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Piazza Manin, bancarellai si rivolgono al Tar: rischio ritardi alla riqualificazione dell'area Leggi anche: Pisa, iniziata in piazza Manin la rimozione delle vecchie bancarelle Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Riqualificazione di piazza Manin, soddisfazione delle associazioni: Futuro migliore per gli ambulanti; Bancarelle Piazza Manin “Garantire ripresa dei lavori, compromesso ragionevole e condizioni migliorative grazie a dialogo con il Comune”. Pisa, iniziata in piazza Manin la rimozione delle vecchie bancarelle - Il sindaco Conti: "Liberiamo lo spazio e andiamo avanti secondo il cronoprogramma dei lavori" ... msn.com

Lavori a Pisa, avviato il cantiere per il rifacimento di piazza Manin - Entra nel vivo a Pisa l’ultima fase dei lavori per la riqualificazione del percorso turistico che va dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina fino ... gonews.it

Piazza Manin, prosegue lo sgombero delle bancarelle e il sindaco annuncia: "A fine lavori saranno 12" - Andranno perciò avanti i lavori di edilizia nella piazza, ultimo lotto del più ampio progetto di riqualificazione del percorso turistico tra via Pietrasantina e la Torre, da portare a termine entro il ... pisatoday.it

Villa Quasimodo sta diventando una piazza: ecco come procedono i lavori VIDEO La riqualificazione sarà completata entro la prossima estate... - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.