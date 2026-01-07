Incontri di preparazione alla nascita Giovani coppie con le ostetriche

Sono iniziati i corsi di preparazione alla nascita rivolti a giovani coppie, condotti da ostetriche esperte. La serie comprende dodici incontri, che si svolgeranno da dopodomani e ogni venerdì, dalle 14:20 alle 16:20, presso il Centro per Bambini e Famiglie

Cominciano dopodomani e i prossimi venerdì dalle 14,20 alle 16,20 la serie di dodici incontri di preparazione alla nascita che si svolgeranno al Centro per Bambini e Famiglie "L’Albero delle Meraviglie" di Comacchio, in via Natale Cavalieri 38, a Comacchio. Una serie di incontri promossi dall’amministrazione comunale, dal Centro famiglie del Delta "La libellula", dalla cooperativa Girogirotondo, dall’Albero delle meraviglie e dallo sportello "E’ Nato" ai quali per informazioni ed iscrizioni occorre chiamare il 392-7333897. "Sono corsi dove una futura mamma può partecipare in qualsiasi momento della gravidanza – spiega l’ostetrica Isabella Pozzati che tiene gli incontri –, si tratta di percorsi nei quali si vuole condividere questa meravigliosa esperienza, ma anche eventuali timori che possano sorgere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

