Incontri di preparazione alla nascita Giovani coppie con le ostetriche
Sono iniziati i corsi di preparazione alla nascita rivolti a giovani coppie, condotti da ostetriche esperte. La serie comprende dodici incontri, che si svolgeranno da dopodomani e ogni venerdì, dalle 14:20 alle 16:20, presso il Centro per Bambini e Famiglie
Cominciano dopodomani e i prossimi venerdì dalle 14,20 alle 16,20 la serie di dodici incontri di preparazione alla nascita che si svolgeranno al Centro per Bambini e Famiglie "L’Albero delle Meraviglie" di Comacchio, in via Natale Cavalieri 38, a Comacchio. Una serie di incontri promossi dall’amministrazione comunale, dal Centro famiglie del Delta "La libellula", dalla cooperativa Girogirotondo, dall’Albero delle meraviglie e dallo sportello "E’ Nato" ai quali per informazioni ed iscrizioni occorre chiamare il 392-7333897. "Sono corsi dove una futura mamma può partecipare in qualsiasi momento della gravidanza – spiega l’ostetrica Isabella Pozzati che tiene gli incontri –, si tratta di percorsi nei quali si vuole condividere questa meravigliosa esperienza, ma anche eventuali timori che possano sorgere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Neonata morta dopo parto in casa, indagate le due ostetriche: in un video il momento della nascita
Leggi anche: Neonata morta dopo il parto in casa, indagate per omicidio colposo le ostetriche: «Siamo tranquille. Abbiamo seguito la procedura». C'è un video della nascita
Incontri di preparazione alla nascita. Giovani coppie con le ostetriche.
Giovani protagonisti, primi incontri partecipati in Piazza del Comune - In questi giorni, sotto il loggiato vasariano di Piazza del Comune, si stanno svolgendo alcuni incontri promossi dalla capogruppo con delega alle Politiche Giovanili, Beatrice Berti, dedicati ai ... lanazione.it
Incontri di preparazione al SACRAMENTO DEL MATRIMONIO - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.