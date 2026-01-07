Incontri di preparazione alla nascita Giovani coppie con le ostetriche

Sono iniziati i corsi di preparazione alla nascita rivolti a giovani coppie, condotti da ostetriche esperte. La serie comprende dodici incontri, che si svolgeranno da dopodomani e ogni venerdì, dalle 14:20 alle 16:20, presso il Centro per Bambini e Famiglie

