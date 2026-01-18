Riccardo Salvagno, rintracciata la trans super-testimone del delitto di Sergiu Tarna.

Riccardo Salvagno è al centro di un’indagine riguardante il delitto di Sergiu Tarna. La presenza di una trans super-testimone e di un possibile filmato che li ritrae insieme il 22 dicembre a Marghera solleva interrogativi sulla dinamica dei fatti. Restano da chiarire i dettagli di quell’incontro e il suo eventuale ruolo nella vicenda. La procura prosegue le verifiche per fare luce su quanto accaduto.

VENEZIA - Se davvero il 22 dicembre ha incontrato Riccardo Salvagno a Marghera, cosa sarebbe successo tra loro due, se veramente esiste un filmato che li vede protagonisti e, nel caso, come è stato registrato, se l’agente della polizia locale ne era consapevole o meno, se era stato drogato, se era stato abusato? E poi: cosa o chi ci sarebbe stato dietro quell’appuntamento? Era stato organizzato da altri? Chi sarebbero le persone che avrebbero «avuto quello che volevano» grazie a quell’agguato? Un fuoco di fila di domande attende la prostituta transessuale triestina Lady Bruneth, ieri raggiunta dai carabinieri: d’altronde lei è uno dei due possibili “supertestimoni” dell’omicidio di San Silvestro, la sua versione potrebbe sciogliere alcuni dei nodi fondamentali del delitto che ha sconvolto il Veneziano nelle ultime ore del 2025, perché se confermasse il racconto del vigile si potrebbe finalmente definire il movente dietro all’assassinio del barman Sergiu Tarna. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

