Sergiu Tarna ucciso caccia al video intimo di Riccardo Salvagno con una misteriosa donna trans Gli errori del presunto killer | i cellulari e il corpo

L’omicidio di Sergiu Tarna, avvenuto a Mira, ha portato all’apertura di un’indagine che si concentra sugli elementi ancora da chiarire. Le indagini si focalizzano sui possibili errori del presunto killer, in particolare sull’uso dei cellulari e sul corpo. Nel frattempo, emergono dettagli riguardanti una vicenda legata a Riccardo Salvagno e un video intimo, contribuendo a ricostruire il quadro di questa tragica vicenda.

L'inchiesta sull'omicidio di Sergiu Tarna, il barman 25enne freddato tra i campi di Malcontenta di Mira, si concentra ora sulla ricerca dei tasselli mancanti per chiudere il cerchio. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sergiu Tarna ucciso, caccia al video intimo di Riccardo Salvagno con una misteriosa donna trans. Gli errori del presunto killer: i cellulari e il corpo Leggi anche: Sergiu Tarna ucciso per un video intimo con una donna trans: Riccardo Salvagno aveva paura lo diffondesse. «Il colpo è partito per sbaglio» Leggi anche: Sergiu Tarna ucciso per un video hot con una donna trans: Riccardo Salvagno aveva paura lo diffondesse. «Il colpo è partito per sbaglio» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Omicidio Mira, arrestato un vigile urbano di Venezia: «Ha ucciso Sergiu Tarna con un colpo alla tempia, in auto»; Barman ucciso, la pista del ricatto: si cerca un video hot. Il killer diceva: “Ti darò la caccia”; Sergiu Tarna, ucciso in un campo vicino Venezia. Le ipotesi: colpo di pistola o picconata alla testa; L'omicidio di Sergiu Tarna, poi la fuga in Spagna e l'arresto. Il pm: È stata un'esecuzione, caccia al complice. Sergiu Tarna ucciso, caccia al video intimo di Riccardo Salvagno con una misteriosa donna trans. Gli errori del presunto killer: i cellulari e il corpo - L'inchiesta sull'omicidio di Sergiu Tarna, il barman 25enne freddato tra i campi di Malcontenta di Mira, si concentra ora sulla ricerca dei tasselli mancanti per chiudere il ... leggo.it

Omicidio del barman, Salvagno parla: ecco dove trovare complice e pistola. Caccia al video hot con una trans - Giovedì il funerale della vittima, la famiglia: «Il bocciolo della tua vita è nel nostro cuore co ... corrieredelveneto.corriere.it

Sergiu Tarna, mamma Anastasia: «Mi hanno rotto l'anima». I funerali del 25enne assassinato giovedì a Zelarino - facebook.com facebook

Sergiu Tarna, la confessione del vigile che lo ha ucciso per un video hot: «Volevamo spaventarlo, ma è partito un colpo di pistola per sbaglio» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.