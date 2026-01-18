Referendum | Gasparri ' Anm denigra Italia pronta a tutto per evitare tracollo'

Il referendum rappresenta un momento importante nel confronto democratico, ma recenti dichiarazioni dell'Anm hanno suscitato critiche per aver indirizzato l'Europa contro le istituzioni italiane. Gasparri sottolinea come questa posizione possa mettere a rischio la stabilità del Paese, evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo e rispettoso delle procedure democratiche. La questione rimane centrale nel dibattito pubblico italiano.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “È veramente incredibile l'iniziativa dell'Anm che si rivolge all'Europa per una manovra ostile alle istituzioni italiane. Denunciano mancanze invece di fare un'autocritica sui loro livelli di produttività. L'impegno dei magistrati nelle Procure e nei tribunali lo si può riscontrare andando a visitarle. E invece di fare un'autocritica e di rendere un servizio migliore e più credibile ai cittadini, quelli dell'Anm si mettono a svolgere un'azione denigratoria contro il nostro Paese presso la Commissione europea". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L’Anm pronta a spendere tutto per propagandare il No al referendum

L’Associazione nazionale magistrati si impegna attivamente nel sostenere il No al referendum, utilizzando le proprie mailing list interne per comunicazioni e scambi di opinioni tra i suoi membri. Questa attività ha suscitato diverse reazioni, evidenziando un coinvolgimento forte e condiviso all’interno dell’organizzazione. La posizione espressa dall’Anm rappresenta un esempio di come le istituzioni professionali possano influenzare il dibattito pubblico attraverso strumenti di comunicazione interna.

Referendum: Gasparri, 'sì per evitare politicizzazione giustizia come fa Melillo'

Il referendum rappresenta un tema di grande rilevanza, con opinioni diverse sul suo impatto sulla giustizia. Gasparri sottolinea l'importanza di evitare che la politicizzazione influenzi il sistema giudiziario, invitando Melillo a concentrarsi sul ruolo di magistrato. La discussione si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulla separazione tra politica e giustizia, evidenziando la necessità di un approccio equilibrato e rispettoso delle competenze di ciascuno.

