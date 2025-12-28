Il referendum rappresenta un tema di grande rilevanza, con opinioni diverse sul suo impatto sulla giustizia. Gasparri sottolinea l'importanza di evitare che la politicizzazione influenzi il sistema giudiziario, invitando Melillo a concentrarsi sul ruolo di magistrato. La discussione si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulla separazione tra politica e giustizia, evidenziando la necessità di un approccio equilibrato e rispettoso delle competenze di ciascuno.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Il Parlamento, i giornali stanno altrove. Melillo, fai il tuo mestiere di magistrato, per fare il politico hai tempo. Vuoi fare come Roberti, Grasso e De Raho? Può darsi. Ma il fatto è che quando si fa politica mentre si è magistrati crea qualche problema. Per questo noi votiamo sì, per porre fine alla politicizzazione della magistratura e per porre fine all'uso politico della giustizia". Lo dice il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, in un video pubblicato su Facebook, con alle spalle "l'edificio che ospita la Direzione nazionale antimafia, poi diventata anche antiterrorismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Gasparri, 'sì per evitare politicizzazione giustizia come fa Melillo'

