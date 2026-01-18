reazione chimica in piscina a monza una persona intossicata

Nel tardo pomeriggio di oggi a Monza, i Vigili del fuoco sono intervenuti a causa di una reazione chimica all’interno di una piscina, che ha causato l’intossicazione di una persona. L’incidente ha richiesto interventi tempestivi per garantire la sicurezza e prestare assistenza. Le autorità stanno ancora valutando le cause e le eventuali conseguenze dell’accaduto.

Versa il cloro in piscina e si scatena una reazione chimica: istruttrice della Pia Grande intossicata finisce in ospedale

Una donna di 41 anni, istruttrice presso la piscina Pia Grande di Monza, è stata ricoverata in ospedale dopo aver inalato vapori di cloro scaturiti da una reazione chimica. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. La situazione rimane sotto controllo mentre si approfondiscono le cause dell'accaduto.

