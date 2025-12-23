Sarone brucia un' abitazione | una persona intossicata

Nel pomeriggio del 22 dicembre, i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti a Sarone di Caneva per un incendio che ha interessato il tetto di un'abitazione. Durante l'intervento, una persona è rimasta intossicata dalle emissioni, richiedendo assistenza sanitaria. L'intervento ha permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza l'area.

Nel pomeriggio del 22 dicembre vigili del fuoco del Comando di Pordenone sono intervenuti presso l'abitato di Sarone di Caneva per l'incendio del tetto di un'abitazione.Sul posto stanno operando squadre provenienti dalla sede centrale di Pordenone e dal distaccamento di Maniago, con due autopompe. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Sarone, brucia un'abitazione: due persone ricoverate Leggi anche: Incendio in appartamento ad Atessa: una persona intossicata La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sarone, brucia un'abitazione: una persona intossicata; Brucia il tetto di una casa, una persona intossicata dal fumo. Incendio nel Pordenonese, una persona intossicata - 40, a Sarone di Caneva, per l'incendio del tetto di una abitazione: una persona è stata messa in salvo e affidata alle cure ... msn.com

Incendio divora il tetto di una casa e minaccia quelle vicine: una persona intossicata dal fumo - Una persona è rimasta intossicata dal fumo causato dall'incendio che, nel pomeriggio di lunedì 22 dicembre, si è sviluppato in un'abitazione ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.