Rc auto In duemila sono a rischio di rincari
Il 2026 si presenta come un anno di sfide per gli automobilisti delle Marche, con particolare attenzione alla provincia di Ancona, tra le più colpite dagli aumenti dei costi delle assicurazioni auto. Secondo gli ultimi dati, circa duemila veicoli rischiano di vedere aumenti significativi nelle tariffe RC auto, evidenziando la necessità di analizzare attentamente le dinamiche del settore e le possibili strategie per gestire i rincari.
Il 2026 si apre con segnali contrastanti per gli automobilisti marchigiani, e la provincia di Ancona emerge tra le più colpite dagli effetti dei sinistri con colpa. Secondo l’Osservatorio RC Auto di Facile.it, oltre 18mila assicurati in regione dovranno fare i conti con il peggioramento della propria classe di merito a seguito di incidenti dichiarati nel 2025, con conseguente aumento del premio RC auto. In provincia di Ancona sono circa 2.200 gli automobilisti a rischio rincari, una cifra significativa che colloca la provincia al secondo posto regionale per quota di assicurati coinvolti, con il 2,05% dei guidatori destinati a peggiorare la propria classe di merito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Rc auto, in regione rincari per oltre 42mila automobilisti: Ravenna la 'meno peggio' in Romagna
Leggi anche: Rc Auto, nelle Marche rincari per oltre 18mila automobilisti: Ancona e Fermo province più colpite
Rc auto In duemila sono a rischio di rincari.
RC auto in duemila sono a rischio di rincari - Nella nostra provincia il 2,05% dei guidatori sono destinati a peggiorare la propria classe di merito. msn.com
Rc auto in aumento nel 2026, il vademecum per risparmiare: come fare il preventivo - A dicembre 2025 il premio medio calcolato in Italia è stato di 629,24 euro, in aumento dell’1,51% rispetto a 6 mesi prima (quando era pari ... adnkronos.com
Rc Auto, dalla Legge Bersani alle garanzie aggiuntive: il vademecum per risparmiare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Rc Auto, dalla Legge Bersani alle garanzie aggiuntive: il vademecum per risparmiare ... tg24.sky.it
BVR Banca Veneto Centrale. . Vuoi comprare un’auto fra un anno o una casa fra dieci Le strategie di investimento e gli strumenti finanziari dipendono da quando vuoi realizzare il tuo obiettivo. Nel nuovo episodio di A buon rendere ti spieghiamo perch - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.