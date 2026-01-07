Rc Auto nelle Marche rincari per oltre 18mila automobilisti | Ancona e Fermo province più colpite

Il nuovo anno porta aumenti nelle tariffe RC Auto per oltre 18.000 automobilisti nelle Marche, con Ancona e Fermo tra le province più colpite. Secondo l’osservatorio di Facile, queste variazioni rappresentano un cambiamento importante per molti conducenti, evidenziando l’importanza di monitorare attentamente le tariffe e valutare le proprie coperture assicurative. Un quadro che richiede attenzione e analisi per comprendere le cause di tali rincari e le possibili strategie di gestione.

Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per oltre 18mila automobilisti marchigiani; secondo l’osservatorio Rc auto di Facile.it, tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Rc Auto, nelle Marche rincari per oltre 18mila automobilisti: Ancona e Fermo province più colpite Leggi anche: Dal 2026 cosa cambia per gli automobilisti: RC Auto e diesel più cari da gennaio, rincari delle multe congelati Leggi anche: Tari in aumento nelle Marche e ad Ancona, il M5s: «Inaccettabili i rincari delle tariffe» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Rc auto, nel 2026 aumenti per 500 mila automobilisti: premio medio a 629 euro e nuove tasse sulle garanzie; RC auto 2026, oltre 500 mila rincari. Come cambia la polizza; Assicurazione Rc auto, aumenti nel 2026: chi paga di più? Donne penalizzate (perché fanno più incidenti); Rc auto, aumenti in arrivo per oltre 500mila automobilisti.. Rc auto: aumenti per oltre 500.000 automobilisti - it tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025, vedranno peggiorare qu ... 9colonne.it

Allarme rincari: stangata RC auto in arrivo per molti italiani! - Rincari RC auto nel 2026: scopri chi pagherà di più, le cause e come proteggere il tuo portafoglio. finance-bullet.it

Rincari Rc auto, Imperia e la Spezia le province più colpite in Liguria - Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per oltre 14. cittadellaspezia.com

Umbria Social. . Auto in difficoltà lungo la Perugia–Ancona, al confine tra Marche e Umbria, a causa della neve. Diverse criticità legate al rischio neve su strade e valichi dell’Appennino umbro-marchigiano. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.