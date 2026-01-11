Rc auto in regione rincari per oltre 42mila automobilisti | Ravenna la ' meno peggio' in Romagna

Il 2024 si apre con aumenti delle tariffe RC auto per più di 42.000 automobilisti in Emilia-Romagna. Secondo l’osservatorio di Facile, Ravenna si distingue come la provincia con i rincari più contenuti nella regione. Questa situazione evidenzia le variazioni nel settore assicurativo e l’impatto sulle famiglie e sui conducenti locali. Di seguito, un’analisi delle tendenze e delle differenze tra le province della regione.

Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per oltre 42.000 automobilisti emiliano-romagnoli; secondo l'osservatorio Rc auto di Facile.it, tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di.

