Ragazzini rapinati in stazione Identificati quattro aggressori Il più grande ha sedici anni

Nella zona della stazione ferroviaria, si sono verificati recenti episodi di rapina coinvolgendo minorenni sia come vittime che come presunti responsabili. La polizia ha già identificato quattro aggressori, il più grande dei quali ha sedici anni. Questi eventi evidenziano la presenza di problematiche legate alla sicurezza e al comportamento dei giovani in aree pubbliche, richiedendo attenzione e interventi mirati per prevenire ulteriori incidenti.

Un'altra aggressione, con rapina, nella zona della stazione ferroviaria. Con minori coinvolti, sia come vittime che presunti responsabili in parte già identificati dalla polizia. Continuano infatti a ripetersi con una certa frequenza episodi violenti nel centro storico pavese, nonostante i controlli intensificati da parte delle forze dell'ordine, che però proprio per la tempestività dell'intervento riescono a individuare i giovani coinvolti, anche in quest'ultimo caso tutti minorenni. Ieri la Questura di Pavia ha reso noto di aver identificato e denunciato quattro minori per rapina. Erano circa le 19 di venerdì quando una chiamata d'emergenza al 112 ha segnalato l'aggressione appena avvenuta nelle vicinanze del piazzale della stazione ferroviaria, già teatro di simili precedenti episodi.

