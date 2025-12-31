Ragazzini minacciati e rapinati nel parcheggio | il bottino speso in birra

Due adolescenti sono stati minacciati e rapinati nel parcheggio di un centro commerciale di Albino, in provincia di Bergamo. L’incidente, avvenuto nei giorni scorsi, ha visto i giovani circondati e intimiditi da un gruppo di coetanei. Il bottino, poi speso in birra, ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dei luoghi pubblici frequentati da minorenni.

Momenti di paura nel piazzale di un centro commerciale di Albino (Bg): nei giorni scorsi due adolescenti sono stati rapinati da un gruppo di coetanei, dopo essere stati circondati e intimiditi. Il bottino, circa cinquanta euro complessivi, sarebbe stato speso poco dopo all'interno di un. I carabinieri di Clusone hanno individuato gli autori delle rapine ai danni dei coetanei. Il 26 dicembre due giovanissimi minacciati e derubato nei pressi del Val Seriana Center.

