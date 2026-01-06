Via Montanara tre ragazzini di 13 anni minacciati e rapinati con un coltello

Tre ragazzi di 13 anni sono stati vittime di una rapina in via Montanara a Parma. Secondo quanto riferito, alcuni giovani avrebbero minacciato i ragazzi con un coltello prima di sottrarre loro alcuni effetti personali. La vicenda è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno indagando sugli eventi e sui responsabili.

Tre ragazzini di 13 anni sarebbero stati rapinati da alcuni giovanissimi, che avrebbe mostrato un coltellino in segno di minaccia, in via Montanara a Parma. L'episodio, riportato dalla Gazzetta di Parma, sarebbe avvenuto nella mattinata di lunedì 5 gennaio.

