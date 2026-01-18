Ragazzina 15enne picchiata in Villa Comunale da due coetanee | spinta dalle scale braccio rotto e lesioni

Una ragazzina di 15 anni è stata vittima di un’aggressione nella villa comunale di Marigliano, in provincia di Napoli. È stata spinta dalle scale, riportando un braccio rotto e altre lesioni. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulle cause e sulle misure di sicurezza adottate. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Ragazzina picchiata da coetanee, l'aggressione ripresa e condivisa sui social. Il legale: "Stop alla circolazione delle immagini"
Un episodio di violenza ai danni di una minorenne si è verificato a Foggia, dove una ragazza è stata aggredita da coetanee e l’aggressione è stata ripresa e condivisa sui social. Il legale della vittima ha richiesto che le immagini vengano rimosse per tutelare la privacy e prevenire ulteriori conseguenze. È importante affrontare con attenzione e serietà questi episodi per promuovere un ambiente più sicuro per i giovani.

Leggi anche: Studentessa attirata in palestra con l'inganno e picchiata brutalmente dalle coetanee al liceo: «Una ha registrato tutto col telefono»

