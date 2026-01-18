Ragazzina 15enne picchiata in Villa Comunale da due coetanee | spinta dalle scale braccio rotto e lesioni

Una ragazzina di 15 anni è stata vittima di un’aggressione nella villa comunale di Marigliano, in provincia di Napoli. È stata spinta dalle scale, riportando un braccio rotto e altre lesioni. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulle cause e sulle misure di sicurezza adottate. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

