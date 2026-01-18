Ragazzina 15enne picchiata in Villa Comunale da due coetanee | spinta dalle scale braccio rotto e lesioni
Una ragazzina di 15 anni è stata vittima di un’aggressione nella villa comunale di Marigliano, in provincia di Napoli. È stata spinta dalle scale, riportando un braccio rotto e altre lesioni. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulle cause e sulle misure di sicurezza adottate. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Una ragazzina di 15 anni è stata aggredita nella villa comunale di Marigliano, in provincia di Napoli. Sono intervenuti i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ragazzina picchiata da coetanee, l'aggressione ripresa e condivisa sui social. Il legale: "Stop alla circolazione delle immagini"
Un episodio di violenza ai danni di una minorenne si è verificato a Foggia, dove una ragazza è stata aggredita da coetanee e l’aggressione è stata ripresa e condivisa sui social. Il legale della vittima ha richiesto che le immagini vengano rimosse per tutelare la privacy e prevenire ulteriori conseguenze. È importante affrontare con attenzione e serietà questi episodi per promuovere un ambiente più sicuro per i giovani.
Buongiorno, sono la zia di una ragazzina di 15 anni che vive a Marigliano e ieri sera è stata aggredita brutalmente da due minori nella villa sempre di Marigliano. Ovviamente intorno alle 22:30 la questione è che queste due ragazze stavano litigando con una - facebook.com facebook
