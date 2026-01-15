Ragazzina picchiata da coetanee l' aggressione ripresa e condivisa sui social Il legale | Stop alla circolazione delle immagini
Un episodio di violenza ai danni di una minorenne si è verificato a Foggia, dove una ragazza è stata aggredita da coetanee e l’aggressione è stata ripresa e condivisa sui social. Il legale della vittima ha richiesto che le immagini vengano rimosse per tutelare la privacy e prevenire ulteriori conseguenze. È importante affrontare con attenzione e serietà questi episodi per promuovere un ambiente più sicuro per i giovani.
Un grave episodio di violenza, l'ennesimo ai danni di una minorenne foggiana, si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 11 gennaio, all'interno e nei pressi di una sala cinematografica di Foggia. La giovane sarebbe stata vittima di due distinte aggressioni fisiche, a opera di alcune sue. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Blitz dei ladri al rifugio Micheluzzi Val Duron a Campitello di Fassa, rapina ripresa e condivisa sui social
Leggi anche: L’aggressione, le urla, poi il fuggi fuggi: giovane picchiata da quattro persone a Seano. Le immagini shock
Lecce, furia per un video su TikTok: 17enne picchiata da due coetanee.
Lecce, furia per un video su TikTok: 17enne picchiata da due coetanee - Un tatuaggio e la gelosia per un ragazzo sarebbero la causa di una aggressione avvenuta in pieno centro storico a Lecce, tra via Maremonti e viale Lo Re, piena movida, dove una 17enne ... msn.com
Ragazzina "venduta" a un 25enne e picchiata: salvata da un passante facebook
Ragazzina di 14 anni venduta dalla madre e picchiata dallo 'sposo': trovata in strada al freddo x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.