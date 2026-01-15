Ragazzina picchiata da coetanee l' aggressione ripresa e condivisa sui social Il legale | Stop alla circolazione delle immagini

Un episodio di violenza ai danni di una minorenne si è verificato a Foggia, dove una ragazza è stata aggredita da coetanee e l’aggressione è stata ripresa e condivisa sui social. Il legale della vittima ha richiesto che le immagini vengano rimosse per tutelare la privacy e prevenire ulteriori conseguenze. È importante affrontare con attenzione e serietà questi episodi per promuovere un ambiente più sicuro per i giovani.

