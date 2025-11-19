Studentessa attirata in palestra con l' inganno e picchiata brutalmente dalle coetanee al liceo | Una ha registrato tutto col telefono

Leggo.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rabbia, gelosia, rancore. Sentimenti sfociati in un episodio di brutale violenza nei confronti di una 17enne da parte di due coetanee al liceo artistico Basile di Messina. Le due ragazze non. 🔗 Leggi su Leggo.it

studentessa attirata in palestra con l inganno e picchiata brutalmente dalle coetanee al liceo una ha registrato tutto col telefono

© Leggo.it - Studentessa attirata in palestra con l'inganno e picchiata brutalmente dalle coetanee al liceo: «Una ha registrato tutto col telefono»

Contenuti che potrebbero interessarti

studentessa attirata palestra ingannoStudentessa attirata in palestra con l'inganno e picchiata brutalmente dalle coetanee al liceo: «Una ha registrato tutto col telefono» - Sentimenti sfociati in un episodio di brutale violenza nei confronti di una 17enne da parte di due coetanee al liceo artistico Basile di Messina. Scrive msn.com

Aggressione in una scuola a Messina: studentessa attirata con l’inganno e colpita da due coetanee esterne - Due giovani esterne all'istituto hanno fatto irruzione presso un istituto scolastico superiore a Messina mettendo in atto un piano organizzato per isolare la vittima. Riporta orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Studentessa Attirata Palestra Inganno