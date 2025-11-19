Studentessa attirata in palestra con l' inganno e picchiata brutalmente dalle coetanee al liceo | Una ha registrato tutto col telefono
Rabbia, gelosia, rancore. Sentimenti sfociati in un episodio di brutale violenza nei confronti di una 17enne da parte di due coetanee al liceo artistico Basile di Messina. Le due ragazze non. 🔗 Leggi su Leggo.it
