Raffiche a 100 all’ora e onde mostruose | Italia travolta dal maltempo scatta l’allerta massima

L’Italia sta affrontando condizioni meteorologiche estreme, con raffiche di vento fino a 100 kmh e onde intense. Le allerte di maltempo hanno portato alla chiusura di scuole e a raccomandazioni per limitare gli spostamenti. La situazione richiede attenzione e prudenza, mentre le autorità monitorano costantemente l’evolversi delle condizioni atmosferiche per garantire la sicurezza dei cittadini.

Vento che urla, mare che sembra ribollire, cieli nerissimi anche in pieno giorno. In queste ore una parte d’Italia si sveglia letteralmente sotto assedio, tra messaggi di allerta, scuole chiuse e cittadini invitati a restare in casa. E quello che sta arrivando non è il solito temporale invernale. Da domenica un’ondata di maltempo estremo ha iniziato a colpire il Paese, e secondo i meteorologi il vero picco è atteso tra lunedì 19 e mercoledì 21 gennaio 2026. A tenere tutti con il fiato sospeso sono soprattutto le regioni del Sud e le isole maggiori, dove una perturbazione potentissima sta caricando energia ora dopo ora. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Maltempo Italia, raffiche fino a 100 km/h, onde fino a 7 metri. Paura per la burrasca

L’Italia sta affrontando una forte ondata di maltempo, con raffiche di vento che raggiungono i 100 kmh e onde fino a 7 metri. Le aree più colpite sono le regioni meridionali e le isole, dove le condizioni meteo stanno causando preoccupazione e disagi. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

