Controlli allo stadio Maradona | denunciati 8 uomini tra parcheggiatori abusivi e soggetti con divieti di ritorno
Durante la partita di Champions League, i carabinieri di Napoli Bagnoli hanno effettuato un servizio straordinario nei pressi dello stadio: cinque parcheggiatori abusivi recidivi. Durante la partita di Champions League i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio nella zona dello stadio Diego Armando Maradona. Nella lente dei controlli i parcheggiatori abusivi. Sono 5 le persone recidive nel biennio denunciate. Durante i controlli sono stati denunciate anche altre 3 persone: un 59enne che ha violato il provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Napoli e due – un 60ennne e un 40enne – che erano sottoposti a Dacur. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
