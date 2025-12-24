Collescipoli | Abusivismo edilizio sosta selvaggia controlli inesistenti e mancanza di politiche attive

"E’ arrivato il Natale e Collescipoli ha ricevuto come regalo la bocciatura dai borghi più belli d’Italia. Dopo la visita fatta dall’ispettore mandato dall’associazione Borghi più Belli d’Italia sono trapelate diverse indiscrezioni che non lasciavano molte illusioni, visto che aveva trovato una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

