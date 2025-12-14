Quando le prossime gare di sci alpino? Infrasettimanale a Courchevel poi Val Gardena e Val d’Isere per le donne

Le prossime tappe della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 si avvicinano, con appuntamenti infrasettimanali a Courchevel, e successivamente a Val Gardena e Val d’Isère per le donne. Un percorso ricco di emozioni che anticipa le festività natalizie, mentre gli atleti si preparano a sfidarsi sulle piste più affascinanti delle Alpi.

La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 si prepara per la lunga rincorsa verso le vacanze natalizie. Il calendario diventerà davvero fitto e ricco di grandi appuntamenti, con la nevi italiane che saranno grandi protagoniste per quel che riguarda il comparto maschile, mentre quello femminile “darà il cambio” ai colleghi uomini nella Val d’Isere. Quale sarà il programma della settimana? Il Circo Bianco al maschile inizierà nella giornata di martedì 16 dicembre con la prima prova della discesa della Val Gardena sulla Saslong. Mercoledì 17 dicembre sarà la volta della seconda prova della discesa, mentre a partire da giovedì 18 dicembre si inizierà a fare sul serio con le gare. Oasport.it Quando le prossime gare di sci alpino? Si torna in Europa a St. Moritz e Val d’Isere: programma, orari, tv - Mentre deve ancora concludersi la trasferta nordamericana, è già tempo di pensare ai prossimi impegni che riguarderanno la Coppa del Mondo di sci alpino ... oasport.it

Odermatt trionfa a Copper Mountain, bene Gugliemo Bosca | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

